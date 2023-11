FIO-BOL, La Viola torna al successo: al Franchi è 2-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo tre sconfitte consecutive, la Fiorentina torna alla vittoria superando al Franchi per 2-1 il Bologna al termine di una gara di personalità ma anche di sofferenza. Dopo l’1-1 del primo tempo, con il super gol di Bonaventura al 17’ e il pareggio su rigore di Zirkzee (fallo di mano di Parisi rivisto al Var) al 33’, nella ripresa dopo appena tre giri di orologio Maresca - oggi in giornata no - assegna un nuovo penalty, stavolta ai viola, per fallo di Kristiansen su Ikoné, da poco entrato assieme a Biraghi: dal dischetto il numero 10 sigla il 2-1 che i viola riescono a portare a casa dopo 6’ di recupero.