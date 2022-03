RITIRO, Ripresi i contatti con Moena per le date

Mentre la stagione attuale entra nel vivo, marzo/aprile sono i mesi in cui si inizia ad impostare il ritiro estivo della prossima, che per la Fiorentina sarà ancora a Moena. Le parti ne stanno parlando in questi giorni e in linea di massima la Fiorentina soggiornerà nella Val di Fassa nelle due settimane centrali (9-24?) o forse prima ma molto dipenderà anche dal piazzamento della squadra a maggio e dagli eventuali impegni europei che avrà (si spera) la squadra. Bisognerà comunque entrare presto in forma visto che il campionato inizierà il 14 agosto e seguirà poi un calendario particolare per via dei Mondiali invernali (con la lunga sosta tra novembre e dicembre e il possibile torneo in America al vaglio della Lega).



Sarà l'ultimo anno in Val di Fassa? Tutto dipenderà dalla scelta che verrà fatta nel 2023, se restare a Firenze inaugurando il Viola Park e fare poi una serie di amichevoli in giro per il mondo come stanno facendo sempre più big o scegliere una preparazione d'alta quota aperta anche ai tifosi che approfittano sempre per passare qualche giorno in montagna e seguire la squadra del cuore.

Intanto i rapporti tra Firenze e il Trentino in questi anni si sono intensificati anche grazie alla Fiorentina, dall'albero di Natale del centro storico, da qualche anno proveniente proprio dalla Val di Fassa, alla tramvia: proprio ieri una delegazione del Comune di Trento, capeggiata dall’assessore alla mobilità, è scesa nel capoluogo toscano per verificare quanto realizzato a Firenze.