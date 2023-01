MERCATO, Se parte Ranieri verrà promosso Krastev

Per quanto riguarda il fronte Luca Ranieri, non ci sono novità di mercato al momento. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il difensore non ha ricevuto offerte, ma chissà che dopo la discreta partita disputata ieri contro la Lazio non possa riaccendersi qualcosa. La novità è che, in caso di addio dell’ex Salernitana, non arriverà nessuno, bensì sarà promosso il classe 2003 Dimo Krastev.