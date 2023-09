Fonte: dal nostro inviato a Milano, Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luka Jovic a un passo dal Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, i rossoneri hanno aperto in questi ultimi minuti all’arrivo dell’attaccante ex Real Madrid: si tratta per il prestito.