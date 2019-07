IND. FV, Zurkowski a Firenze in serata: a Moena...

Szymon Zurkowski è pronto per iniziare la sua avventura in maglia viola. Il giocatore, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, arriverà a Firenze in serata e rimarrà nel capoluogo toscano fino a venerdì. Difatti il giocatore polacco dovrà risolvere alcune questioni burocratiche per il suo trasferimento in viola e di conseguenza non si potrà aggregare alla squadra che sta svolgendo il ritiro in quel di Moena. Zurkowski raggiungerà quindi i suoi compagni direttamente venerdì a Milano quando il club gigliato volerà alla volta degli Stati Uniti dove parteciperà all'ICC.