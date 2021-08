IND.FV, Tre baby restano in prima squadra: ecco chi

In attesa di nuovi acquisti, si delinea meglio la rosa della Fiorentina 2021/22, con tre giovani innesti che resteranno al lavoro con i più grandi: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it dei sei Primavera che erano stati aggregati alla prima squadra a Moena da oggi pomeriggio resteranno Alessandro Bianco, Vittorio Agostinelli e Louis Munteanu, mentre i due bulgari Krastev e Andonov ed il difensore Frison già da ieri sono stati aggregati alla Primavera di Alberto Aquilani, che sta svolgendo il ritiro a Fiumalbo. Non certo una bocciatura per i baby che sono tornati coi coetanei, ma solo una scelta di mister Italiano in virtù del rientro a Firenze dei primi Nazionali che fino a pochi giorni fa erano ancora in ferie.