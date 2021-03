IND.FV, Pure Ago out con la Juve: i ferri alla mano...

Sarà una Fiorentina Primavera piuttosto incerottata quella che dopodomani affronterà la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia (gara secca che vale l’accesso alle semifinali). Nei viola infatti - reduci dall’1-1 in rimonta di ieri contro il Sassuolo - saranno assenti di sicuro Krastev e Dutu per infortunio, così come molto probabilmente anche Pierozzi e Ponsi. E se la speranza era quella di avere a disposizione Agostinelli (che ormai ha scontato quattro delle cinque giornate di squalifica in campionato per la rissa del mese scorso a Torino) almeno per la Coppa, anche il numero 10 dovrà alzare bandiera bianca.

Il talento pugliese - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - è ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla mano destra che si è procurato da solo prendendo a pugni una porta dopo il rosso rimediato contro i granata e dovrà tenere ancora il “corpo estraneo” nella mano (i cosiddetti ferri che servono a rimarginare la frattura scomposta al metacarpo) almeno fino alla fine mese, come gli è stato confermato in una recente visita che ha svolto a Villa Stuart. Per cui, se tutto andrà per il meglio, “Ago” tornerà a disposizione di Aquilani per la sfida contro l’Ascoli di inizio aprile.