IND.FV, Piatek, contatti in corso: manca la quadra

Fiorentina-Hertha Berlino, ancora niente di deciso sulla prossima destinazione di Krzysztof Piatek: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, durante la scorsa settimana sono andati in scena una serie di contatti tra il club viola e l'entourage del calciatore polacco (nella persona del manager Giuffrida) ma per il momento la quadra attorno al futuro pistolero non è stata trovata.

Da parte del giocatore è stata ribadita l'ampia disponibilità a restare a Firenze (pur a fronte di un abbassamento del suo ingaggio, che in Germania sfiora i 3 milioni di euro) ma per adesso l'Hertha Berlino non sembra disposto a concedere un rinnovo del prestito per la punta, che dunque pare sempre più vicino a tornare in Bundes. I contatti tra Fiorentina e management di Piatek proseguiranno tuttavia anche nel corso di questa settimana.