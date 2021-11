IND. FV, Osservatore della Juventus ieri al Franchi

Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è delicato per la Juve e concentrarsi su una partita per volta è fondamentale ma il pensiero alla Fiorentina c'è eccome. Tanto che allo stadio Franchi, ieri, c'era un collaboratore della Juventus e di Allegri in particolare a "spiare" la Fiorentina, prossima avversaria dei bianconeri sabato a Torino. Si tratta di un ex viola, Roberto Bosco, il cui compito è proprio quello di andare ad osservare le avversarie della Juve nelle partite precedenti alla sfida e che che dalla tribuna ha assistito alla prestazione di una Fiorentina brillante e in forma. Di sicuro le recensioni più accurate a tecnico e società saranno su Vlahovic, autore di una tripletta e nel mirino proprio della Juventus, anche se il serbo non ha bisogno di presentazioni per nessuno, tanto che ha estimatori in tutti i maggiori campionati europei.