IND. FV, Montiel va verso il prestito: l'agente al centro sportivo

Una visita di cortesia, in virtù dell'antica amicizia nata in riva all'Arno nella stagione 2015/2016, ma non solo. Potrebbe riassumersi così la chiacchierata che è andata in scena questa mattina al centro sportivo "Astori" tra il ds della Fiorentina Daniele Pradè e l'ex dt viola Pedro Pereira, all'epoca della sua esperienza a Firenze delegato per il mercato internazionale del club dei Della Valle ma diventato in questi ultimi anni uno degli uomini di riferimento della Lian Sports, scuderia di procuratori capitanata da Fali Ramadani.

Tra i temi discussi oggi, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, ci sarebbe stato anche il futuro di Tofol Montiel, fantasista ormai "retrocesso" nella Primavera dopo aver svolto tutto il ritiro con la prima squadra dato il poco spazio in questo inizio di stagione con la Viola di Montella. La strada che porta al prestito verso gennaio è sempre più concreta per lo spagnolo, che lo scorso anno assieme a Dusan Vlahovic è stato la rivelazione della Primavera di Emiliano Bigica, con la quale ad aprile ha sollevato la Coppa Italia di categoria.