IND.FV, La situazione di Koffi, Hanuljak e Beloko

L’ultima giornata di calciomercato sarà importante anche per tre esuberi del settore giovanile viola che sono ancora in cerca di una squadra, ovvero Koffi, Hanuljak e Beloko. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, l’esterno francese (in questi mesi in prestito al Cesena) per il momento non è tornato in Romagna ed è ancora in cerca di una sistemazione. Per il croato e lo svizzero invece nessuna offerta è pervenuta: i due giocatori potrebbero dunque restare a libro paga della Fiorentina e, di conseguenza, rimanere fuori rosa visto che non fanno parte della prima squadra e non sono in età di Primavera.