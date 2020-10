IND.FV, L'ex viola Cerci torna a vivere a Firenze

L'ex attaccante della Fiorentina dal 2010 al 2012, Alessio Cerci, torna a vivere a Firenze. Almeno questa, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, sarebbe l'intenzione del giocatore che il 9 ottobre ha iniziato una nuova avventura in Toscana, dopo quelle con Pisa e appunto i viola, ad Arezzo in serie C, club al quale si è legato fino al 2023. Vista la vicinanza tra Arezzo e Firenze e avendo già vissuto nel capoluogo toscano per due anni, la famiglia del giocatore (coltre alla moglie Federica ora ci sono anche tre figli) vorrebbe dunque vivere proprio a Firenze, a ridosso del centro.