IND FV, KOUAME: ARRIVANO UN PAIO DI SONDAGGI DALLA A

Con la Fiorentina che ha ripreso a sudare in vista della nuova stagione, anche il mercato entra nel vivo con le società che cercano di sistemare i ruoli mancanti o cedere chi ha meno spazio, come nel caso di Bianco che andrà a cercare continuità in serie B a Reggio Emilia. Offerte per lui non sono mancate come non mancano a tanti protagonisti della splendida cavalcata della Fiorentina della scorsa stagione.

Tra i giocatori viola che hanno mercato (anche se il giocatore rientrerà solo la prossima settimana visto le maggiori vacanze post Nazionale) c'è anche Christian Kouame, con un paio di società - secondo quanto raccolto da Firenzeviola - che hanno fatto arrivare il loro gradimento, che, però potrebbe ripetere il percorso dello scorso anno. L'estate scorsa infatti Kouame aveva la valigia già pronta direzione Brighton per poi diventare uno dei protagonisti della stagione.

Partito in sordina, è diventato per diverse partite quasi un titolare inamovibile in diversi ruoli per poi "rallentare" nel finale. Italiano ne ha parlato bene a più riprese, definendolo pubblicamente un attaccante con le caratteristiche che gli altri della rosa non hanno, un soldato da portare sempre in guerra con lui. Strapparlo alla Fiorentina dunque non sarà facile neanche in questo mercato, anche perché il giocatore a Firenze sta bene, ma su di lui sono piombati il Monza che ha preso informazioni sull'attaccante e più timidamente l'Atalanta, anche se quest'ultima si muoverebbe solo in caso di cessione nel reparto.