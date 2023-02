INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ITALIANO HA SCELTO: BIANCO DAL PRIMO MINUTO Alessandro Bianco sarà titolare nella gara di stasera contro lo Sporting Braga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2002 sarà impiegato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nel match di ritorno contro i portoghesi. L'ex centrocampista... Alessandro Bianco sarà titolare nella gara di stasera contro lo Sporting Braga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2002 sarà impiegato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nel match di ritorno contro i portoghesi. L'ex centrocampista... NOTIZIE DI FV CONFERENCE, AVANTI AEK LARNACA, LAZIO E SHERIFF Si sono concluse le prime quattro gare di ritorno degli spareggi di Conference League. Passa la Lazio dopo il pareggio per 0-0 contro il Cluj, data la vittoria per 1-0 all'andata all'Olimpico. Avanti anche AEK Larnaca e Sheriff, che eliminano rispettivamente Dnipro-1... Si sono concluse le prime quattro gare di ritorno degli spareggi di Conference League. Passa la Lazio dopo il pareggio per 0-0 contro il Cluj, data la vittoria per 1-0 all'andata all'Olimpico. Avanti anche AEK Larnaca e Sheriff, che eliminano rispettivamente Dnipro-1... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi