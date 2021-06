IND. FV, Italiano: annuncio potrebbe slittare a domani

Potrebbe esserci qualche piccolo ritardo nella firma di Italiano (e nella conseguente ufficialità) con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, fonti da La Spezia raccontano che l’annuncio del tecnico sulla panchina viola potrebbe slittare a domani. Non si tratterebbe in realtà di un vero e proprio ritardo improvviso ma soltanto delle classiche lungaggini burocratiche che prevedono, oltre al versamento della clausola (che ancora non è stata inviata allo Spezia Calcio da parte del mister), anche la firma su una serie di documenti che sanciranno il divorzio tra Italiano e il club bianconero. L’affare non è assolutamente a rischio ma le tempistiche rischiano di far slittare il lieto annuncio di qualche ora. Non resta dunque che aspettare, ma con estrema fiducia.