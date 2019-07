IND. FV, In ritiro in serata Terracciano e Gori

Pietro Terracciano oggi è a Firenze per sbrigare tutte le pratiche burocratiche e sanitarie (pur avendo l'abilità da gennaio) per diventare a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina (contratto a titolo definitivo per due anni). Così stasera, sorprese a parte, come raccolto da Firenzeviola, partirà alla volta di Moena insieme ad un attaccante inizialmente escluso dalla lista dei convocati, Gabriele Gori, in effetti ieri molto deluso da quella esclusione. Probabilmente Vincenzo Montella ha voluto dargli un'opportunità per giudicarlo meglio anche se fino a ieri non rientrava nell'elenco per Moena.