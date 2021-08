IND. FV, Ieri contatto Simeone-DV9. Ora…

Si alza il pressing dell’Atletico Madrid per Dusan Vlahovic. Ieri sera, infatti, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, ci sarebbe stata una lunga telefonata tra l’attaccante serbo e l’allenatore dell’Atletico Diego Simeone. Il futuro del calciatore resta ancora un rebus. Due giorni fa il Manchester City sembrava in vantaggio per assicurarsi il classe 2000, poi nelle ultime ore c’era stato un cauto ottimismo da parte della Fiorentina dopo i colloqui con Barone e dopo che, prima dell’offerta del City, Commisso era quasi riuscito a strappare il sì per il rinnovo con i viola. Nella serata di ieri, però, sarebbe arrivata l’accelerata del club spagnolo. Vlahovic si trasferirebbe a titolo definitivo per 60 milioni di euro più dieci di bonus, facili da raggiungere. La Fiorentina, inoltre, avrebbe il 20% sulla futura rivendita. Da tenere in considerazione anche il Tottenham qualora dovesse partire Kane. La domanda adesso è se Vlahovic giocherà o meno contro la Roma domani sera e la parola, adesso, passa a mister Italiano.