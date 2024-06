IND. FV, Drago come Rebic: no percentuale per i viola

FirenzeViola.it

Bartlomiej Dragowski è stato ceduto definitivamente dallo Spezia al Panathinaikos, dove era in prestito dal gennaio scorso. Il portiere polacco era stato ceduto nel 2022 dalla Fiorentina proprio allo Spezia La formula era stata a titolo definitivo per la cifra di due milioni di euro a salire con i bonus con il 50% della futura rivendita del giocatore.

La percentuale pattuita però era sulla cifra superiore ai due milioni già presi dalla Fiorentina, ma i parametri per farla scattare non sono appunto stati realizzati visto che il portiere non giocava. Un po' quanto accaduto per Ante Rebic che il Milan acquistò dall'Eintracht mettendo sul piatto una contropartita (Andrè Silva) che azzerò qualsiasi plusvalenza sul croato.