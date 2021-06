IND. FV, Gattuso non è più a Forte dei Marmi. E ora...

Rino Gattuso ha lasciato Forte dei Marmi. Come raccolto da FirenzeViola.it, dopo gli incontri avvenuti tra venerdì e sabato sull'asse Firenze-Versilia, per il tecnico viola stamani è stato tempo di lasciare la Toscana. Dovrebbe trascorrere il resto del periodo delle proprie vacanze in Spagna, precisamente a Marbella, per poi fare ritorno a Firenze in vista dell'inizio degli allenamenti il 9 luglio prossimo.