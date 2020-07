IND. FV, Fastidi per Castro ma partirà per Lecce

Qualche acciacco nel giorno della rifinitura per Gaetano Castrovilli, che peraltro si sta preparando a vivere la gara di Lecce come personalissimo derby, essendo da sempre di tifo barese. Il centrocampista - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - è alle prese con un piccolo fastidio muscolare (che non ha niente a che vedere con il problema alla caviglia accusato a Parma) ed potrebbe dunque non partire titolare nel match di domani sera al "Via del mare". La Fiorentina farà di tutto per recuperarlo, visto che in ogni caso il giocatore sarà tra i convocati per la trasferta in Puglia. Castrovilli infatti vuole esserci a tutti i costi e stringerà i denti ma solo la sgambata di domattina chiarirà le sue reali condizioni e la sua disponibilità per il match più importante della stagione.