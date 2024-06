IND.FV, Esercitata l'opzione fino al 2025 per Kouame

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina ha esercitato l'opzione per il rinnovo fino al 2025 di Christian Kouame. Questa, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, è la situazione dell'attaccante ivoriano che senza opzione avrebbe avuto il contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Il club viola ha deciso, negli ultimi giorni del mese di maggio come previsto dal contratto, di puntare ancora sul classe '97 anche senza Vincenzo Italiano, in attesa di mettersi ad un tavolo e trattare un eventuale rinnovo a cifre diverse (l'opzione prevede un consistente aumento dell'ingaggio) e valutare eventuali offerte già arrivate o che arriveranno in estate.

Per ora, però, il presente di Christian Kouame è la Fiorentina.