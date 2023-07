IND. FV, Ecco il programma per gli esuberi viola

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Dalla lista dei giocatori convocati dalla Fiorentina per domani restano fuori tanti ex prestiti invitati ad allenarsi ancora per conto proprio. La lista degli esuberi per ora è lunga: Dalle Mura, Dutu, Frison, Gentile, Lucchesi, E. Pierozzi, Rasmussen, Corradini, Benassi, Fiorini, Agostinelli, Capasso, Fruk, Gori, Spalluto, Toci sono infatti tutti in attesa di una collocazione.

Molti sono già in procinto di andare di nuovo in prestito, ma quelli per i quali il mercato non verrà in soccors in tempi brevi intorno alla metà della prossima settimana dovrebbero tornare a Firenze per allenarsi insieme, con la divisione della rosa allargata in due gruppi.