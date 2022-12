IND.FV, E. Pierozzi: via da Palermo. B e C già su di lui

Fiorentina e Palermo, in queste ore, hanno preso una scelta sul conto di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il terzino classe 2001 - reduce da una prima parte di stagione in cui ha collezionato appena due presenze in maglia rosanero - lascerà la Sicilia nel corso del mercato di gennaio. Risolti gli ultimi cavilli burocratici, il giocatore andrà quindi di nuovo in prestito fino al termine del campionato e sulle sue tracce si sono già mossi, chiedendo informazioni, almeno due club di Serie B (Como e Brescia) e tre di Serie C, nello specifico Reggiana, Pescara e Crotone.

Resta tuttavia ancora da capire il perché un giocatore che aveva fatto così bene un anno fa in B con l’Alessandria (al punto da essere chiamato nello stage a Coverciano dal ct Mancini) sia stato così frettolosamente accantonato dal tecnico Corini, che oltretutto - da quando siede sulla panchina del Palermo - non ha certo avvicinato obiettivi in chiave promozione (i rosanero sono a solo +4 dai playout).