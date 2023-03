IND.FV, Distefano show: ora lo cerca il Rapid Vienna

I numeri di Filippo Distefano, esterno classe 2003 della Fiorentina Primavera, ormai stanno sempre più attirando l'interesse di svariati club sul conto dell'attaccante, che in questa stagione sotto la guida di Alberto Aquilani ha già totalizzato 8 gol e 7 assist nelle 25 gare stagionali fin qui giocate dai baby viola. Non certo una sorpresa per l'area tecnica, che un anno fa esatto ha scelto di prolungare il contratto del giocatore fino al giugno 2024.

Gli occhi delle altre squadre sul conto del giocatore viareggino, tuttavia, sono aumentati (a gennaio c'era stato pure un sondaggio dalla Serie B, con la Spal in pole position) ma adesso il nome di Distefano ha iniziato a fare gola anche in Europa dove - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - si sarebbe fatto avanti il Rapid Vienna. L'ultima parola su quella che sarà la scelta da fare spetterà ovviamente alla Fiorentina e all'esterno.

I cui agenti nel frattempo (Distefano, lo ricordiamo, è assistito dalla CT10Management insieme a Francesco Totti) stanno affrontando la questione-futuro per capire quale possa essere la destinazione migliore per il giocatore nella prossima stagione, visto che il Primavera vuole evitare il rischio di fare troppa panchina sia a Firenze (dove la conferma in prima squadra sembra difficile) sia altrove.