IND. FV, Castro salta Inter e Juve, torna con Atalanta

Oggi tornerà a casa Gaetano Castrovilli. Il giocatore dopo aver svolto tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Careggi verrà dimesso nella giornata odierna, come anticipato ieri (LEGGI QUI). Per fortuna tutti gli esami svolti non hanno evidenziato alcun problema fisico. Però secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il calciatore non potrà essere subito a disposizione. Il numero otto viola dovrà stare per un po' a riposo, salterà le prossime due partite con l'Inter dopodomani in Coppa Italia, poi con la Juventus il 2 febbraio per poi tornare in campo con l'Atalanta, fra due settimane.