IND.FV, 3ª e 4ª maglia, ecco i tempi: tra un mese...

Servirà ancora del tempo prima che i tifosi della Fiorentina possano conoscere (ed apprezzare) la terza e la quarta divisa da gioco realizzate da Robe di Kappa in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it infatti la terza maglia (che si va a sommare a quella viola e quella bianca con la vistosa V centrale che hanno già avuto molto successo negli store, al pari di quella che sarà utilizzata nel riscaldamento) verrà svelata tra circa un mese - dovrebbe trattarsi della casacca color blu scuro - mentre per ciò che riguarda la quarta, quella che sarà scelta all’interno del contest rivolto ai tifosi, ci sarà da attendere ancora di più, visto che si potrebbe arrivare a fine 2022 per lo show. Una strategia di marketing che - nell’ottica di Kappa - porterà ad apprezzare ancora di più (e singolarmente) le nuove divise per la prossima stagione.