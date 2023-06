IND. FV, 2/3 maxi schermi al Franchi ma niente festa dopo

Fonte: Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Arrivano indiscrezioni sull'organizzazione del Franchi per la gara del 7 giugno. La Fiorentina sta valutando di mettere 2/3 maxi schermi oltre quello già installato sopra la Ferrovia per permettere una migliore visione da ogni settore. Ma a quanto raccolto da Firenzeviola appena finirà la partita i tifosi dovranno liberare lo stadio e non potranno dunque aspettare la squadra all'interno del Franchi per l'eventuale festa, secondo l'ordine della Prefettura. A fine evento insomma tutti fuori, indipendentemente dal risultato.