FOTO FV, Proseguono lavori al V. Park: nuovo dettaglio

Fonte: Lorenzo Marucci

Manca sempre meno all'inaugurazione del Viola Park: il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che promette di essere un gioiello a livello europeo. Il nuovo quartier generale viola dovrebbe essere pronto per l'inizio dell'estate e del ritiro della squadra di Vincenzo Italiano, che rimarrà a Firenze per la preparazione. A Bagno a Ripoli fervono i preparativi e spunta una novità: all'ingresso del centro è comparsa una scritta, "Fiorentina 1926 - Viola Park", un dettaglio (riportato in foto) che lascia intuire come siamo ormai vicini al completamento dell'opera.