INDISCREZIONI DI FV FEMMINILE, ELENA LANDI NUOVA TEAM MANAGER? Tra le novità della squadra femminile, che intanto sta ufficializzando tutti i rinnovi in attesa di presentare le nuove giocatrici della rosa e sta organizzando il lavoro in vista della prossima stagione, c'è quello di una nuova team manager, dopo... Tra le novità della squadra femminile, che intanto sta ufficializzando tutti i rinnovi in attesa di presentare le nuove giocatrici della rosa e sta organizzando il lavoro in vista della prossima stagione, c'è quello di una nuova team manager, dopo... NOTIZIE DI FV SEMIOLI, SI DÀ ALLA MODA CON L'E-COMMERCE Franco Semioli, ex centrocampista viola tra il 2007 e il 2009, oltre alla carriera di allenatore (ha allenato gli Under 17 del Torino) si dà anche alla moda e apre la SEM Fashion Boutique, un e-commerce di marchi di lusso. Tra i testimonial anche... Franco Semioli, ex centrocampista viola tra il 2007 e il 2009, oltre alla carriera di allenatore (ha allenato gli Under 17 del Torino) si dà anche alla moda e apre la SEM Fashion Boutique, un e-commerce di marchi di lusso. Tra i testimonial anche... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi