COMMISSO, Mercoledì al massimo vedrà Nardella

La presenza di Rocco Commisso a Firenze è potenzialmente decisiva su più fronti, su tutti quelli legati alle infrastrutture, ed in particolare allo stadio. A proposito, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il presidente gigliato presto incontrerà il sindaco Dario Nardella per approfondire il tema. Un incontro previsto per le prossime ore: al massimo questo si terrà infatti nella giornata di mercoledì, ma non è da escludere che venga anticipato già a domani.