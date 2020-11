BOLLA, Fine: per il gruppo squadra tamponi negativi

Si può finalmente concludere la bolla per il gruppo squadra della Fiorentina. Questo perché, secondo quanto appreso qualche istante fa da FirenzeViola.it, i tamponi cui si sono sottoposti i viola nella mattinata di oggi hanno tutti dato esito negativo. Sono guariti Callejon e un membro dello staff, un fisioterapista, la cui positività non era stata resa nota. Discorso differente invece per il dg Joe Barone, che non fa parte del gruppo squadra: ancora nessuna novità sul suo conto.