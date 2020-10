A SINISTRA C'È BARRECA: PRADÈ È AI DETTAGLI CON IL MONACO

In attesa di risolvere il futuro di Federico Chiesa, contestualmente la Fiorentina lavora anche ad altre operazioni per le ultime ore di mercato, e tra queste c'è anche quella che, come lo stesso Pradè aveva ammesso nel corso della sua ultima conferenza stampa, porterà a Firenze un esterno sinistro come alternativa per Biraghi. Il cerchio, parrebbe essersi chiuso: la scelta è destinata a ricadere su Antonio Barreca, laterale mancino 25enne rientrato al Monaco dopo aver trascorso la scorsa annata in prestito al Genoa.

Operazione già indirizzata piuttosto bene: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, è già stato raggiunto l'accordo di natura tecnica ed economica con l'entourage del calciatore, che tornerebbe molto volentieri a giocare nel campionato del suo paese, mentre ancora mancano da limare gli ultimi dettagli con il Monaco, squadra che ne detiene il cartellino. Il ds viola Daniele Pradè in queste ore è costantemente a colloquio con la dirigenza monegasca, per abbassare un po' le pretese economiche sia sull'onere del trasferimento temporaneo, sia sulla cifra da destinare al futuro acquisto. Ma tutto sembra far pensare che alla fine l'affare si farà, e la formula sarà un prestito con diritto di riscatto.