24/05: TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA. COUNTDOWN UFFICIALMENTE PARTITO

Il countdown per la finale, in modo ufficiale, è iniziato circa alle 16:57 di ieri, nel momento in cui è terminata Torino-Fiorentina. Per molti però, il conto alla rovescia è già iniziato da giorni. Molto probabilmente, e le scelte effettuate ieri ne sono la prova, anche per Vincenzo Italiano. Amrabat e Nico Gonzalez nemmeno convocati. Terracciano, Dodò, Milenkovic, Biraghi e Cabral con zero minuti giocati ieri.

Mentre per quanto riguarda i tifosi viola, dopo l’impegnativa trasferta di Basilea (circa 2000 presenze) appena lo scorso giovedì, si sono presentati allo Stadio Olimpico Grande Torino in circa 300. Pronti, probabilmente, a ricaricare le pile per mobilitarsi, in grandissimo numero, verso Roma. Ad oggi la metà dello stadio riservata ai tifosi viola non è andata sold out, manca però veramente poco: restano poche disponibilità in Tribuna Monte Mario (200 euro il biglietto). Quota 25/26mila presenze superate.

La maggior parte dei tifosi viola partirà mercoledì mattina con le macchine (il mezzo di trasporto più gettonato). Ci saranno anche abbastanza (non tanti) pullman organizzati dai vari Viola Club e associazioni di tifo. Niente treno organizzato ad hoc per i tifosi gigliati, ma ci sarà, invece, per quelli dell'Inter.

Senza dimenticare l’allenamento a porte aperte in programma questa sera alle 19. L’afflusso di molti tifosi, anche per questa occasione, è previsto in gran numero.

Inoltre, mercoledì, il famoso proverbio “Tutte le strade portano a Roma”, diventerà pressoché realtà. Nella mente dei tifosi viola, anche per chi non ci sarà (maxischermi in vari punti della città), il pensiero è già rivolto alla, prima, grande, notte. La Curva Fiesole sta organizzando una coreografia che si preannuncia affascinante. Firenze sta scaldando il cuore e i motori per raggiungere la capitale. Il countdown per la finale è ufficialmente partito.