VIAREGGIO C., Viola batte Monterosi 4-0 e va agli ottavi

Grazie ad un 4-0 sul Monterosi Tuscia, la Fiorentina Under 18 ha consolidato il primo posto nel girone con Seravezza Pozzi, Euro New York e appunto Monterosi. In gol Senè, autore di una pregevole doppietta, Mignani e Ievoli. Adesso i Viola, con 9 punti, sono matematicamente primi e qualificati al prossimo turno della competizione. Oggi alle 18 ci sarà il sorteggio proprio degli ottavi che si disputeranno in gara secca martedì.