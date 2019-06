UNDER-19, Il c.t. Nunziata chiama Ghidotti e Ferrarini

In occasione del raduno a Coverciano in programma dal 2 all'8 luglio per la Fase Finale del campionato Europeo a Yerevan, a sua volta in programma dal 10 al 28 luglio, il commissario tecnico dell'Under-19 Carmine Nunziata ha convocato due calciatori della Fiorentina Primavera, ovvero il portiere Simone Ghidotti ed il terzino destro Gabriele Ferrarini. A darne comunicazione è stato il club viola stesso attraverso il suo sito ufficiale.