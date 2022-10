Giornata positiva per la Fiorentina Under 18 di mister Papalato. I giovani viola, che sono scesi in campo alle 13:00 allo stadio Bozzi, hanno infatti sconfitto i pari età del Bologna col risultato di 2-0: in rete sono andati Dama e Ievoli. I baby viola confermano così la loro ottima partenza stagionale e il primato in classifica.