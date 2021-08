UNDER-18, Il calendario completo: 1ª con la Lazio

In ottemperanza al Comunicato Ufficiale n. 003, la FIGC – Settore Giovanile e Scolastico ha reso noto il calendario del campionato Under 18 Professionisti per la stagione 2021-22. La formazione dei baby viola allenata dal nuovo mister Christian Papalato inizierà il campionato il 19 settembre in casa contro la Lazio, per poi giocare la prima gara in trasferta il 26 settembre contro il Bologna.

Di seguito tutti gli impegni dei viola:

1^ GIORNATA (19/9/2021-23/1/2022)

Fiorentina-Lazio

2^ GIORNATA (26/9/2021-6/2/2022)

Bologna-Fiorentina

3^ GIORNATA (3/10/2021-13/2/2022)

Fiorentina-Sampdoria

4^ GIORNATA (17/10/2021-20/2/2022)

Sassuolo-Fiorentina

5^ GIORNATA (24/10/2021-27/2/2022)

Fiorentina-Inter

6^ GIORNATA (31/10/2021-6/3/2022)

Hellas Verona-Fiorentina



7^ GIORNATA (7/11/2021-9/3/2022)

Fiorentina-Atalanta

8^ GIORNATA (21/11/2021-13/3/2022)

Fiorentina-Empoli

9^ GIORNATA (24/11/2021-3/4/2022)

Torino-Fiorentina

10^ GIORNATA (28/11/2021-10/4/2022)

Fiorentina-Genoa

11^ GIORNATA (5/12/2021-15/4/2022)

Roma-Fiorentina

12^ GIORNATA (12/12/2021-24/4/2022)

Fiorentina-Spal

13^ GIORNATA (19/12/2021-1/5/2022)

Milan-Fiorentina

14^ GIORNATA (9/1/2022-8/5/2022)

Fiorentina-Ascoli

15^ GIORNATA (16/1/2022-15/5/2022)

Parma-Fiorentina