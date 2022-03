UNDER-18, Colpo viola a Bergamo: l'Atalanta ko 1-0

Il momento positivo degli Under 18 di Christian Papalato continua. Nella ventiduesima giornata di campionato, a Ciserano (BG) Atalanta-Fiorentina finisce 0-1 in favore dei viola, con rete dell'ungherese Denes. Una vittoria di misura che consente ai gigliati di salire a 38 punti, momentaneamente al terzo posto in classifica e a -2 dalla seconda piazza, sinonimo di qualificazione diretta alle semifinali scudetto.