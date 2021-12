UNDER 18, Che emozioni, i viola passano 4-3 a Roma

La Fiorentina Under 18 torna a Roma con tre punti e tante sensazioni positive: in un match altamente spettacolare i viola allenati da Christian Papalato hanno espugnato Trigoria col punteggio finale di 3-4: ospiti avanti grazie ad un colpo di testa di Cellai; la Fiorentina raddoppia poi alla mezz'ora con un gran tiro dal limite di Aprili. Nel finale di tempo la Roma si scuote e accorcia le distanze con Pisilli, per poi pareggiare al 45' grazie ad un errore difensivo dei viola punito da Gante. Nella ripresa è la Roma a passare in vantaggo, col 3-2 firmato da Liburdi su grande assist di JoaoCosta. Le emozioni non sono finite qui perché i viola ne hanno ancora e, forti della superiorità numerica (al 74' l'arbitro espelle Lilli per doppia ammonizione), ribaltano nuovamente tutto grazie ad una zampata in area di Biagetti ed alla seconda rete di giornata di Aprili all'84'. Roma che chiuderà in nove per il rosso a Ienco, in una partita infinita che conferma il buon momento dei baby viola, che salgono a quota 20 punti, a -4 dalla vetta.