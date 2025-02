Under-18, buon pari in Sardegna: col Cagliari finisce 1-1. Espulso Atzeni

La Fiorentina Under-18 di Marco Capparella torna dalla Sardegna con un punto. Nella ventiduesima giornata di campionato, al CRAI Sport Center di Assemini, Cagliari-Fiorentina è terminata 1-1.Reti di Sturli per i viola e di Nuvoli per i rossoblù. Nella ripresa espulso Atzeni. La Fiorentina sale a 24 punti in classifica.