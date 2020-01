UNDER 17, Il tecnico ACF: "Ok la zona playoff ma..."

Matteo Fazzini, allenatore dell'Under 17 della Fiorentina ha parlato attraverso i canali social del club viola. Queste le sue dichiarazioni: "Non ci sono grosse differenze con l’Under 16, se non il fatto che in questa categoria c’è maggior consapevolezza da parte dei ragazzi che sono alle soglie della Primavera e della prima squadra. Sono contento di come affrontano il lavoro ogni giorno; siamo in zona playoff ma il vero obiettivo è portare quanti più ragazzi nella Primavera. Ho visto le foto del nuovo centro sportivo ed è bellissimo, è un grande progetto in cui al centro ci sono veramente i giovani".