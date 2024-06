UNDER-17, Ecco chi è Dolfi, il portierino viola del futuro

Nella sua consueta rubrica su TMW, la redazione de La Giovane Italia ha proposto questa mattina un focus sul portiere dell'Under-17 della Fiorentina Brando Dolfi, che nonostante il ko per 3-1 contro l'Empoli nella semifinale scudetto di due giorni fa è stato il migliore in campo, con una serie di interventi prodigiosi. Come viene analizzato, Dolfi è stato incolpevole sul gol dell'1-0 firmato da Monaco, si è fatto notare inizialmente sulla splendida punizione calciata da Lauricella, dove "è volato" per deviare il pallone in calcio d'angolo. Il portiere classe '07 si è poi superato ancora sull'esterno azzurro e su Orlandi, altro campione d'Europa, ma è la parata su Rossetti in pieno recupero che ha fatto brillare gli occhi di tutti i tifosi, oltre che degli spettatori che hanno seguito da casa il derby toscano: un intervento pazzesco, che ha permesso alla Viola di prolungare la partita (almeno) al 120'.

Prima delle reti di Menconi e Campaniello, decisive per chiudere il match, c'era stata un'altra bellissima parata, fondamentale per rimanere sull'1-1. Insomma, in una giornata negativa per la Fiorentina va segnalata anche una nota lieta. Nelle giovanili viola, infatti, continua a crescere (e stupire) un portiere di livello: Brando Dolfi.