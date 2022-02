Bella vittoria degli Under 17 che si sono imposti per 2-0 sulla Cremonese nella gara andata in scena oggi pomeriggio al Bartolozzi di Scandicci. Mendoza e Braschi mattatori del match, Fiorentina a quota 31 punti in classifica,sempre in piena zona play off. Dopo il pareggio interno col Parma i viola si riscattano contro la Cremonese.