INDISCREZIONI DI FV TENSIONI ACF-ARBITRI? MOLTI EX FISCHIETTI "BUSSANO" AI VIOLA. E SULLO SFONDO... E' un momento delicato tra la dirigenza viola e gli arbitri, come appare chiaro anche dalle tante "ingiustizie" che la Fiorentina ritiene di aver subito e che hanno fatto perdere la pazienza a Rocco Commisso e ai suoi collaboratori dopo gli episodi di Torino.... E' un momento delicato tra la dirigenza viola e gli arbitri, come appare chiaro anche dalle tante "ingiustizie" che la Fiorentina ritiene di aver subito e che hanno fatto perdere la pazienza a Rocco Commisso e ai suoi collaboratori dopo gli episodi di Torino.... NOTIZIE DI FV TOP FV, VINCE VLAHOVIC. LIROLA VA MEGLIO DI CHIESA Più di duemila voti (2005 per la precisione) sono arrivati in risposta al nostro solito sondaggio che assegna il vincitore del round di votazioni lanciato dopo ogni partita, e che a fine stagione darà vita al primo posto del Premio Top FirenzeViola.it. Di... Più di duemila voti (2005 per la precisione) sono arrivati in risposta al nostro solito sondaggio che assegna il vincitore del round di votazioni lanciato dopo ogni partita, e che a fine stagione darà vita al primo posto del Premio Top FirenzeViola.it. Di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi