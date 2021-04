SPALLUTO, Felice della tripletta. Vittoria per Guerini

Samuele Spalluto, protagonista della vittoria della Fiorentina Primavera con una tripletta, dopo la partita contro l'Ascoli ha parlato ai social gigliati: "Sono molto contento per la tripletta e devo ringraziare i miei compagni. Sono tre punti fondamentali per risalire la classifica, meritiamo di essere più in alto. È venuto a mancare un nostro caro compagno (Daniel Guerini, ndr), c'è poco da dire: dedichiamo la vittoria a lui e vogliamo stare vicini alla famiglia. Oggi ci godiamo la vittoria, domani è Pasqua ma da lunedì si comincia a pensare alla Roma".