SPALLUTO, Ci sono mancati i risultati. Su Montiel...

Samuele Spalluto, attaccante della Fiorentina Primavera ha rilasciato una lunga intervista radiofonica: "Guardando il gruppo che siamo potevo aspettarmi un inizio migliore ma il gruppo è positivo: sono mancati i risultati ma non la prestazione. Continuando ad allenarci e a dare il massimo riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. Il gruppo è unito. A chi mi ispiro della Fiorentina? A Vlahovic che è stato mio compagno nelle scorse stagioni. Prendo lui come riferimento per la sua determinazione, per la sua cattiveria sia in allenamento che in partita e per la dedizione che ci mette. Ogni tanto ci parlo ed è un ragazzo d’oro. Attaccanti giovani? Ce ne sono tanti interessanti come Moro della Lazio, Zalewski della Roma, ma mi piace guardare in casa nostra dove ci sono Spalluto (ride, ndr) oltre a Toci e Monteanu, che sono miei compagni e non li cambierei con nessuno. Montiel? E’ una persona fantastica, siamo uniti e scherziamo sempre, gli voglio bene: ha tanta voglia di dimostrare e scende in Primavera a giocare con noi con tanta umiltà e impegno. Perché non ha spazio in Prima Squadra? Sono scelte tecnico-tattiche che spettano al mister. .Aquilani? Ha tanta esperienza a livella calcistica e trasmette tanto sia a livello umano che da calciatore e questo è importante per farci crescere".