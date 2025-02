Settore giovanile, solo soddisfazioni oggi contro la Roma: due vittorie e un pari

vedi letture

Il sabato del settore giovanile viola, che ha visto le Under della Fiorentina scendere in campo per ben tre volte al Viola Park contro la Roma, ha portato in dote due vittorie dei padroni di casa e un pareggio.

La formazione Under-15 di Cristiani ha battuto i pari età giallorossi per 3-2 grazie alla doppietta di uno scatenato Croci, stesso risultato dell'Under-16 di Balestracci con un super Nwagwu che con una tripletta ha ribaltato la formazione ospite mentre nel terzo confronto - quello che ha riguardato l'Under-18 di Capparella - il punteggio finale è stato di 1-1, con la Roma in vantaggio, il portiere viola Dolfi bravo a parare un rigore e il pareggio viola con Bilobrk sugli sviluppi di un corner.