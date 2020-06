SERSANTI, Fiorentina? Mancano solo le firme

La notizia del trasferimento imminente alla Fiorentina di Alessandro Sersanti, giovanissimo centrocampista del 2002 protagonista della promozione in Serie C del Grosseto e di proprietà del Siena, era nell'aria, ma a confermare il tutto ci ha pensato lui stesso ai microfoni de Il Tirreno: "Mancano solo le firme, aspetto di parlare con la Fiorentina: sono molto contento di quello che sta accadendo, sarebbe un gradino importante nel mio percorso da calciatore. Mi inorgoglisce che da Firenze mi abbiano seguito per tutto il campionato. Fare un altro anno col Grosseto, in C, nel percorso di crescita non sarebbe stato male, ma non dipende da me. Anche fare la Primavera con i viola, con tutti i migliori, è comunque stimolante. Devo dare il massimo per poter coronare il mio sogno".