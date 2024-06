SENE, Potevo giocare per l'Italia ma ho rifiutato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fallou Sene, attaccante della Fiorentina Primavera con cui ha vinto tre volte la Coppa Italia Primavera e una Supercoppa, avrebbe ricevuto più di un’offerta per vestire la maglia azzurra. In un’intervista concessa al portale senegalese 13football.com, il classe 2004 ha rivelato l'interesse da parte dell’Italia, paese nel quale si trasferì a 11 anni per raggiungere i propri genitori in provincia di Lecce. La risposta, per il momento, è sempre stata negativa. “Ho sempre rifiutato. Voglio giocare per il Senegal”, ha affermato infatti l’attaccante viola.