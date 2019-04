SEMPLICI, Vogliamo battere l'Empoli, Acosty...

Queste le parole di Leonardo Semplici in esclusiva a ViolaChannel alla vigila dell'ottavo di Finale di domani contro l'Empoli nella Viareggio Cup: ''Il bilancio fino ad ora è buono; i ragazzi si sono comportati bene al di là delle difficoltà dei campi su cui abbiamo giocato. Dispiace solo aver perso per infortunio Acosty che probabilmente dovrà saltare tutto il Viareggio ed è una grave perdita, anche se chi giocherà sarà di certo all'altezza della situazione. Con l'Empoli è come una finale per noi perché è una partita secca dove non dovremo sbagliare niente. Vogliamo andare avanti e abbiamo tutte le possibilità per farlo''.